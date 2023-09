Migranti: Malan, ‘sinistra tifa contro Italia e italiani’

Settembre 17, 2023

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “La lettera dell’Alto rappresentate per la politica estera dell’Ue Borrell pubblicata oggi su ‘Il Giornale’, e quella del duo del Pd Boldrini e Provenzano su ‘La Stampa’ confermano che tanto in Europa quanto in Italia la sinistra è intenta a sabotare le politiche volte a contrastare l’immigrazione illegale. E tutto questo mentre il nostro presidente del Consiglio è a Lampedusa con Ursula Von der Leyen per fermare l’ondata epocale di migranti, che si sta abbattendo sull’Italia ma più in generale sull’Europa. Come sempre la sinistra si conferma contro l’Italia e gli italiani, pronta a tifare contro la propria Nazione”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan.

“Fdi -ricorda- ha preso in campagna elettorale un impegno chiaro con i propri elettori che intende rispettare: il contrasto ai trafficanti di uomini protagonisti di tante morti e tragedie nel Mediterraneo. Negare gli aiuti alla Tunisia significa avere responsabilità diretta sull’ondata migratoria che sta investendo l’Italia è sui disastri in mare che ne derivano”.