Marzo 16, 2023

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Disertano Cutro nei giorni del naufragio e ci vanno tardi per fare un cdm show, non indagano le responsabilità e non chiedono scusa. Oggi, con imperdonabile ritardo incontrano parenti e superstiti e li colpevolizzano. Disumanità totale. L’Italia non merita un governo così”. Così Simona Malpezzi del Pd su twitter.