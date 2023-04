Migranti: Malpezzi, ‘maggioranza in difficoltà, forza le regole’

Aprile 6, 2023

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Vorrei dire al presidente Balboni che noi non abbiamo abbandonato pretestuosamente i lavori della commissione: abbiamo abbandonato i lavori di fronte all’ennesima forzatura e strappo sulle regole, sulla forma che è anche una questione di sostanza”. Così la senatrice dem Simona Malpezzi.

“Ricordo al Presidente Balboni che si è rifiutato di leggere, su mia precisa richiesta, un emendamento che era stato modificato. Chiedere quale fosse il testo finale sottoposto a votazione non è reato di lesa maestà, mentre rispondere è un dovere preciso del Presidente della Commissione che gestisce i lavori”.

“E a questo proposito, al posto di scrivere comunicati, il presidente potrebbe mandarci il testo che ha messo in votazione: gli ricordo che l’emendamento era l’1.19. Qui, gli unici che fanno sceneggiate sono governo e maggioranza che con un atteggiamento, quello sì irritante e per nascondere le loro evidenti difficoltà interne sul decreto Cutro, assumono condotte scorrette in commissione, rendendo complessa la normale dialettica parlamentare. E questo il presidente Balboni lo sa molto bene”.