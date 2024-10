Migranti: Mantovano, ‘massimo rispetto per toghe, ma Paesi sicuri compete a governo’

21 Ottobre 2024

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – Quella della Corte di Giustizia Ue “è una sentenza complessa, che peraltro trae spunto da una vicenda particolare, riesce difficile, come alcuni magistrati hanno sostenuto”, che si tratti di una norma perché ” non lo è, ma è un’interpretazione”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri che ha varato il decreto legge sui Paesi sicuri. Definirlo “è frutto di una procedura complessa, politico e amministrativo, che tiene conto di valutazioni all’interno dello stesso paese”. “Perché dico questo – chiarisce -: massimo rispetto del governo per il ruolo della magistratura, istituzione fondamentale, ma ci sono competenze che riguardano ciascuna istituzione”, quella di definire i Paesi sicuri “compete in prima battuta il governo”, poi il confronto “col Parlamento”.