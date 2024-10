Migranti: Mantovano, ‘non esclusi altri interventi, elenco Paesi sicuri aggiornato ogni anno’

21 Ottobre 2024

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Certamente non si escludono ulteriori interventi, vedremo che succede, vorremo far funzionare le norme europee sui rimpatri”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano in conferenza stampa dopo la riunione del Cdm che ha varato il dl sui Paesi sicuri.

L’elenco, che contiene 19 Paesi e non più 22, sarà oggetto di “un aggiornamento periodico annuale, e che vedrà il vaglio anche delle commissioni parlamentari”, spiega ancora Mantovano.

L’auspicio del sottosegretario è che da ora in avanti si evitino “ulteriori discussioni su fondatezza di questo elenco”, che “oggi trova sede in una norma primaria che è frutto non del caso ma frutto di un’istruttoria molto rigorosa e l’auspicio è che costituisca punto di riferimento per chi dovrà applicare queste norme”.