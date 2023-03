Migranti: Maraio, ‘scivolone governo su Cutro, è ideologico e non politico’

Marzo 14, 2023

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “La gestione della tragedia di Cutro rappresenta il primo scivolone di questo governo. Non a caso è stata la prima vera manifestazione di protesta di piazza contro il Governo. Questo ci dispiace ma non ci sorprende perché il tema dell’immigrazione è un tema identitario per questa destra, che ha assunto una posizione ideologica e non ha fatto scelte politiche nette”. Lo ha detto il segretario del Psi, Enzo Maraio, ospita a Di Martedì su La7.

“D’altronde un governo che a livello europeo continua a sostenere l’alleanza con paesi come la Polonia e l’Ungheria contro la centralità dell’Europa e poi chiede paradossalmente un aiuto per far fronte all’emergenza migranti è un governo che ha poca credibilità. Mi chiedo che fine abbia fatto la “Giorgia madre, cristiana, donna” che diceva di essere e che ora sembra essersi girata dall’altra parte dinanzi alla morte di madri e bambini”