Migranti: Marchetti (Lega), ‘Magi parla senza cognizione di causa’

Ottobre 12, 2023

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Magi, come sul famoso video della giudice di Catania, anche sul ministro Nordio dimostra di parlare senza cognizione di causa. Apostolico ha già manifestato apertamente le proprie posizioni, coerenti con le azioni che sta perpetrando persino a discapito di un decreto legge. Dopo quel video Apostolico si sarebbe dovuta dimettere dato che un magistrato che partecipa a una manifestazione contro il ministro dell’Interno in cui si insultano le forze dell’ordine dimostra di non avere la condotta super partes che si addice al suo ruolo. Sono convinto che nessun Paese civile avrebbe tollerato una condotta del genere da parte di un magistrato. Da via Arenula è partito un accertamento preliminare doveroso visti gli interrogativi, avanzati da più parti, che meritano riscontro anche attraverso strumenti parlamentari”. Lo dichiara il deputato della Lega Riccardo Augusto Marchetti, segretario del partito in Umbria.