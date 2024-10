Migranti: Mastella, ‘da ministro non mi sarei ‘atteggiato’ come Nordio’

22 Ottobre 2024

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Se io da ministro avrei fatto il decreto Migranti con la lista dei paesi? No, non mi sarei ‘atteggiato’ come Nordio, non sarei intervenuto nel dibattito in questa vicenda dove nessuno media a parte Mattarella. Non si interviene come ha fatto lui, io mi sarei astenuto”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’ex ministro della Giustizia Clemente Mastella, ora sindaco di Benevento, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Secondo lei queste vicende che riguardano la magistratura e l’esecutivo rischiano di far cadere il governo? “Che ad una parte dei magistrati non sia simpatico questo governo è un conto, che lo facciano cadere… non credo”.