Migranti: Matone, ‘da opposizione silenzio su blocco partenze da Francia verso Gb’

Marzo 11, 2023

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “I partiti di opposizione e alcuni organi di stampa italiani definiscono ‘inumano’ il nuovo decreto del Governo sul contrasto all’immigrazione illegale. Sono gli stessi che non riescono ad articolare un commento, non pretendo un pensiero, sull’accordo da 540 milioni di euro tra Parigi e Londra per bloccare le partenze degli immigrati, di qualsiasi estrazione e provenienza, dalle coste francesi verso l’Inghilterra. La tutela dei diritti umani va difesa alla stessa maniera in Europa e nel mondo”. Lo afferma la deputata della Lega Simonetta Matone.