Migranti: Matone (Lega), ‘avanti con riforma per fermare toghe politicizzate’

Gennaio 10, 2024

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Sulla vicenda Apostolico, la sinistra è stata pienamente smentita. È chiaro che chi fino ad oggi ha paventato l’ombra di un dossieraggio per nascondere, evidentemente, il gravissimo comportamento di un giudice immortalato in piazza a manifestare contro Governo e Forze dell’Ordine, non sa di cosa parlava. Ora che la Procura di Catania ha fatto chiarezza e chiuso un caso politico inesistente, avanti con la riforma della giustizia per arginare definitivamente il fenomeno delle toghe politicizzate”. Lo afferma la deputata della Lega Simonetta Matone.