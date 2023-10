Migranti: Matone (Lega), ‘nuovo provvedimento Apostolico è delirio di onnipotenza’

Ottobre 11, 2023

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Il nuovo provvedimento del giudice Apostolico dimostra mancanza di equilibrio unita a un delirio di onnipotenza. Verrebbe da pensare che il magistrato abbia deciso di sfidare il governo e le sue politiche per contrastare i trafficanti di esseri umani e l’illegalità in tema migratorio. Se fosse così, sarebbe gravissimo solo pensare che certi magistrati provino a destabilizzare il governo e le istituzioni in generale. Non oso pensare che si stia preparando una nuova Tangentopoli, dove certa magistratura ha cercato di eliminare maggioranze e partiti politici”. Lo dichiara la deputata della Lega Simonetta Matone.