Migranti: Mattarella, ‘aumento artigiani sviluppa talenti e innova prodotti e mercati’

27 Novembre 2024

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “Bene fa Confartigianato a essere impegnata sul terreno di favorire il ‘fare impresa’, di offrire percorsi formativi, di avviare iniziative come il progetto ‘Scuola e mestieri’ in Etiopia. L’aumento degli artigiani fra gli immigrati è un segnale positivo. Aiuta ad arricchire e a tenere in vita competenze e mestieri che possono riattivare circuiti a rischio di interruzione. Sviluppa talenti, innova prodotti e mercati”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Assemblea della Confartigianato.