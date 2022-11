Migranti: Mattarella, ‘da solidarietà Ue dipenderà atteggiamento futuro Africa’**

Novembre 11, 2022

Maastricht, 11 nov. (Adnkronos) – “A parte i profili etici penso che sia bene tener presente che tra pochi decenni il rapporto di popolazione tra Africa e Unione europea sarà di quattro a uno e i Paesi di quel Continente, dotati di una grande quantità di materie prime di immenso valore, una volta sviluppata un’adeguata capacità organizzativa, rivestiranno peso e influenza nella comunità internazionale. Non è improprio pensare che il loro atteggiamento nei confronti dell’Unione sarà corrispondente al grado di solidarietà che oggi viene riservata a loro e ai loro migranti”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’House of Government di Maastricht, in occasione del 30/mo anniversario della firma del Trattato.