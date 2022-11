Migranti: Mattarella, ‘da Ue solidarietà, coesione e politica lungimirante verso Africa’

Novembre 11, 2022

Maastricht, 11 nov. (Adnkronos) – “La risposta alla sfida migratoria avrà successo soltanto se sorretta da criteri di solidarietà all’interno dell’Unione e di coesione nella risposta esterna e da una politica lungimirante nei confronti della regione africana. Mentre intensifichiamo il dialogo con i Paesi terzi di origine e transito dei migranti dobbiamo lavorare affinché i principi di coordinamento e di responsabilità condivisa tra Stati membri guidino la risposta comune ad un fenomeno determinante per le nostre stesse prospettive di crescita. Tutto questo sollecita ancor di più l’intera comunità internazionale, e per quanto ci riguarda da vicino l’Unione, a raggiungere intese efficaci e rispettose dei diritti di ciascuno. Così si progetta un futuro condiviso”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’House of Government di Maastricht, in occasione del 30/mo anniversario della firma del Trattato.