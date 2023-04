Migranti: Mattarella, ‘il mondo è una comunità unica, servono impegno e iniziative nuove’

Aprile 4, 2023

Ferrara, 4 apr. (Adnkronos) – “Oggi muoversi da una parte all’altra del mondo è facile, conoscere le condizioni in cui si vive in ogni parte del mondo da qualunque posto è altrettanto facile, conoscere le condizioni di benessere ovunque è abbastanza facile, entrare in relazione immediata in tempo reale con interlocutori o con le condizioni di ogni altra parte anche di Continenti un tempo lontani è altrettanto facile. Questo rende il mondo assolutamente una comunità unica e di questo va preso atto, perché allora quelle differenze di tendenze demografiche, di distribuzione di benessere e di ricchezza non si esauriscono assorbendosi dento l’ambito locale, hanno contraccolpi inevitabili in ogni parte del mondo. E lo registriamo ogni giorno”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Ferrara.

“Se pensiamo che tra venti-trent’anni l’Africa avrà una popolazione che sarà tre-quattro volte quella dell’intera Europa -ha ricordato il Capo dello Stato- ci rendiamo conto di come questi siano gli scenari che vanno affrontati. Sono scenari totalmente nuovi, che richiedono un impegno di studio, di applicazione, iniziative totalmente nuove. È una condizione che richiede un approfondimento che non sempre registriamo”.