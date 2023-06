Giugno 20, 2023

Roma, 20 giu (Adnkronos) – “Circa 100 milioni di uomini, donne e bambini, in tutti i continenti, sono costrette a lasciare le proprie case per trovare protezione contro la persecuzione, gli abusi, le violenze. Il senso di umanità e il rispetto per i più alti valori iscritti nella Costituzione repubblicana impongono di non ignorare il loro dramma”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata mondiale del rifugiato.