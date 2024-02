Migranti: Mattarella, ‘urgentissimo nuovo Patto Ue e sua attuazione’

Febbraio 26, 2024

Nicosia, 26 feb. (Adnkronos) – “Essendo Cipro e Italia in prima linea su questo piano, abbiamo parlato molto del tema migratorio, un fenomeno che abbiamo il dovere e la possibilità di assumere come Unione europea come compito comune e trasformarlo da un disordinato e tumultuoso fenomeno nelle mani di trafficanti di esseri umani in un arrivo in Europa ordinato, secondo le esigenze degli Stati che accolgono in maniera legale. Sono delle condizioni che richiedono una politica comune dell’Unione, è quindi urgente definire il nuovo Patto per le migrazioni e l’asilo dell’Unione europea, è urgentissimo definirlo presto e metterlo in attuazione sollecitamente”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Nicosia con l’omologo di Cipro Nikos Christodoulides.

“Ed è importante -ha aggiunto il Capo dello Stato- stringere intese con i Paesi di origine del flusso migratorio per collaborare per il miglioramento lì delle condizioni. A questo riguardo il Governo italiano ha lanciato il Piano Mattei, anche con la recente Conferenza a cui il Presidente ha cortesemente partecipato, per collaborare con i Paesi del Continente africano in maniera che coinvolga l’intera Unione europea”.