Migranti: Mattarella visita Unhcr, ‘costante richiamo a elementi essenziali convivenza’**

1 Ottobre 2024

Ginevra, 1 ott. (Adnkronos) – L”Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr) “é un punto cruciale, sempre di più, della vita internazionale, perchè è un costante richiamo, sempre più necessario, a quanto sembra, alla dimensione umana della convivenza internazionale, agli elementi essenziali che compongono la comunità umana. Per questo il sostegno all’Agenzia, l’apprezzamento per quello che fa è elevatissimo e, per quanto mi riguarda, è assolutamente pieno”. Un “segmento fondamentale delle Nazioni Unite che riguarda gli aspetti di emergenza costante, che richiamano ai punti fondamentali della dimensione umana”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando a Ginevra il personale italiano dell’Agenzia Onu.

“Siete una rappresentanza di primissimo livello nella dimensione internazionale -ha aggiunto il Capo dello Stato rivolgendosi ai connazionali- naturalmente siete rappresentanti non dell’Italia ma dell’Agenzia, però portate qui il contributo del nostro modo di pensare, della civiltà, della volontà di pace e di rispetto della vita umana. È quello che vi accomuna a tutti gli altri funzionari e ai dipendenti dell’Agenzia, ma è quello che certamente recate qui e questo è un contributo alla vita internazionale ma anche al prestigio del nostro Paese”.