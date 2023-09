Migranti: Mattarella,’dieci punti Von der Leyen interessanti come passi avanti Consiglio Ue’

Settembre 21, 2023

Piazza Armerina (En), 21 set. (Adnkronos) – Di fronte al fenomeno migratorio “occorre studiare, definire e porre in campo soluzioni nuove e coraggiose e non superficiali e approssimative. Occorrono soluzioni naturalmente europee, perché non è un problema che un Paese da solo può affrontare, neppure il più grande. Soluzioni nuove da studiare approfonditamente, con serietà”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro stampa congiunto con l’omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier.

“I dieci punti della presidente Von der Leyen sono interessanti -ha aggiunto il Capo dello Stato- come lo sono stati alcuni passi avanti compiuti nei Consigli europei dei mesi passati. Quello che è importante che tutti in Europa comprendano come il problema esiste e non si rimuove ignorandolo, va affrontato per non lasciare il protagonismo di questo fenomeno globale ai crudeli trafficanti di esseri umani”.