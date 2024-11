Migranti: Mauri, ‘dl flussi disumano, obiettivo Pd è superamento Bossi-Fini’

28 Novembre 2024

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Questo decreto flussi è in realtà l’ennesimo decreto immigrazione ed è disumano come gli altri decreti. Perché ancora una volta il governo e la destra provano a fare propaganda piantando la propria bandiera su un tema delicatissimo come quello dei migranti”. Così il deputato democratico Matteo Mauri, responsabile Sicurezza del Partito Democratico, intervistato sui canali social dei deputati dem.

“L’obiettivo del Partito Democratico – ha aggiunto l’esponente Pd – resta il superamento della Bossi-Fini. E’ l’unico modo per superare questo meccanismo dei flussi del click day. La presidente Meloni aveva detto che non lo condivideva. Noi ci aspettavamo che facesse una proposta di vero cambiamento. Invece, come al solito, non ha fatto assolutamente nulla di utile. L’appello di Elon Musk – ha concluso Mauri – che ha chiesto di mandare via i giudici che non sono allineati con le prese di posizione del governo sembra abbia avuto effetto. Questa destra è abituata a scattare sull’attenti e sbattere i tacchi, l’ha fatto anche questa volta”.