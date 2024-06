Migranti: Mauri (Pd), ‘governo ha fallito, rottamare Bossi-Fini’

26 Giugno 2024

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “FdI e la presidente del Consiglio Meloni provano a fare propaganda sulla diminuzione di sbarchi rispetto allo scorso anno. È successo in queste settimane e anche oggi in Aula. Vorrei ricordare però alla presidente Meloni che lo scorso anno, quando si è registrata un’impennata degli sbarchi, governavano sempre loro”. Così Matteo Mauri deputato e responsabile Sicurezza del Pd.

“E se invece confrontiamo i dati degli sbarchi del 2024 con quelli equivalenti del 2022 scopriamo che sono sostanzialmente identici. Nel 2022 c’era il Governo Draghi, con Luciana Lamorgese al Ministero dell’Interno, che l’allora capo dell’opposizione Meloni attaccava aspramente ogni giorno. Se vuole essere coerente perciò adesso dovrebbe attaccare se stessa”.

“Alla presidente del Consiglio, che si è soffermata anche sugli arrivi irregolari e che ha messo in luce alcuni problemi legati ai decreti flussi, vogliamo ricordare che il problema principale che ha l’Italia è che a oggi non c’è una legge che permetta gli arrivi regolari, organizzati, coordinati e che incrocino domanda e offerta. È venuto il momento di rottamare la Bossi-Fini, come tra l’altro lo stesso Fini ha detto più volte. Questa destra usa il tema dell’immigrazione solo ed esclusivamente a fini elettorali, senza alcuna intenzione di intervenire con politiche migratorie adeguate”.