Migranti: Meloni, ‘670 mln in 5 anni per hotspot in Albania, 134 mln l’anno’

5 Giugno 2024

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Non stiamo spendendo risorse aggiuntive ma stiamo facendo un investimento”, un investimento che porta anche “risparmi” per le casse dello Stato. Lo rivendica la premier Giorgia Meloni, parlando da Shengjin, dove ha visitato uno dei due centri per migranti in Albania. Se entrambe le strutture fossero state pronte, “avremmo già accolto 5500 migranti”

Il protocollo prevede spese da “670 milioni di euro per 5 anni, 134 milioni all’anno” che, ha aggiunto, “corrispondono al 7,5% delle spese connesse all’accoglienza dei migranti sul territorio nazionale: queste risorse non sono da considerare un costo aggiuntivo. I migranti condotti qui in Albania avrebbero dovunque essere condotti in Italia, dove costano. L’elemento di maggiore utilità di questo progetto è che può rappresentare uno straordinario strumento di deterrenza a chi vuole raggiungere irregolarmente l’Europa, e di contrasto ai trafficanti. E questo vuol dire portare a un contenimento dei costi”.