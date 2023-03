Migranti: Meloni, 72 morti? ‘Ovvio porsi domande, ma risposte sono state chiare’

Marzo 9, 2023

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “Ci sono 72 morti, ovvio che bisogna porsi domande, ma poiché le risposte sono state chiare…”. Lo dice il premier Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Cutro.

Di fronte ai cronisti che la incalzano su possibile mancanze, “voi dunque state dicendo che c’è stata una volontà? – chiede incassando il no dei giornalisti presenti in conferenza stampa – non c’è stata volontà, perfetto. In che cosa allora si ritiene che ci sia stata una manchevolezza oggettiva? io non ho avuto segnalazioni di nave in difficoltà di navigazione, questo sto dicendo”. Quanto alle risposte dare dal governo, “io ho fatto ben 5 ricostruzioni in Parlamento su quanto avvenuto”, rimarca il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.