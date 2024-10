Migranti: Meloni a Ue, ‘partenariati con paesi origine e transito, modello Albania deterrente’**

17 Ottobre 2024

Bruxelles, 17 ott. (Adnkronos) – Nel corso della discussione approfondita sulla migrazione, tenutasi al Consiglio europeo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito “che la priorità è prevenire le partenze di migranti irregolari verso l’Unione europea. Nell’attuazione del Patto migrazione e asilo occorre rispettare equilibrio tra responsabilità e solidarietà”, riportano fonti italiane.

“Sulla dimensione esterna – per la premier – occorre continuare a lavorare ai partenariati con i Paesi di origine e transito, offrendo tra l’altro tra gli incentivi anche quello della migrazione legale. Occorre anche prevenire i traffici di esseri umani della criminalità organizzata”.

In tema di soluzioni innovative – sollevato nel corso delle discussioni – Meloni ha ricordato “l’accordo italiano con l’Albania, anche come deterrente nei confronti dei trafficanti che non possono più assicurare destinazioni certe ai migranti”.