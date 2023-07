Migranti: Meloni cita Bergoglio, ‘assicurare diritto a non emigrare’

Luglio 24, 2023

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “L’Italia ieri ha ospitato a Roma la conferenza su immigrazione e sviluppo e ha lanciato una nuova iniziativa internazionale per sostenere una stabilità politica e e promuovere lo sviluppo sociale ed economico, affrontando al contempo le cause profonde che spingono le persone a emigrare e che alimentano le reti criminali dei trafficanti di esseri umani. Il nostro obiettivo è assicurare a tutti il diritto a non dover emigrare, ossia la possibilità di vivere in pace nella propria terra. Queste non sono parole mie, ma di Papa Francesco che ha chiesto alla comunità internazionale di impegnarsi per codificare questo diritto”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo al vertice ‘Food System Summit +2’, presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) a Roma.

“Dobbiamo creare un modello di cooperazione non predatorio con i Paesi africani – è tornata ad esortare la premier – per garantire loro la possibilità di vivere delle loro risorse. L’Africa non è un continente povero ma sfruttato”, ha detto Meloni ricordando come il “50% delle sue terre sia coltivabile e in grado di alimentare la sua popolazione”.