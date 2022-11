Novembre 22, 2022

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “Con la Francia non ci sono grandi novità”, “ci si parla a 360 gradi, ma non ci sono novità”. Così il premier Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa.

“La proposta della Commissione europea sui migranti non ho avuto modo di approfondirla, ci lavora il ministro Piantedosi e ne parleremo nelle prossime ore, nelle ultime 72 ore ci siamo occupati solo di questo”, ovvero di manovra.