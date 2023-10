Migranti: Meloni, ‘condivideremo piano Mattei con Africa, poi in Parlamento’

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – Sul Piano Mattei “siamo in dirittura d’arrivo con le norme che ci consentono la governance, faremo una bozza del piano, la condivideremo con i Paesi africani e la porteremo in Parlamento”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista esclusiva a Sky Tg24 per l’evento ’20 anni di Sky’ in corso a Roma.

“L’Africa è un continente potenzialmente ricchissimo, che detiene il 60% delle materie prime strategiche e una percentuale altissima di terreni coltivabili non coltivati. Potrebbe agevolmente vivere bene delle risorse che ha. Il punto è approccio che si ha. Credo che la grande sfida europea sia quella di portare risorse, investimenti, strategie e intelligenza per consentire all’Africa di vivere di ciò che ha”.