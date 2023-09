Settembre 17, 2023

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Penso che chiunque abbia un’onestà intellettuale in questa Nazione debba riconoscere che la presidente della Commissione europea stamattina ha pronunciato parole in tema di immigrazione che dall’Europa non erano mai state pronunciate, che si riassumono nella frase: ‘siamo noi a decidere chi entra e non entra in Europa e non i trafficanti'”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell’intervista a ‘Dritto e rovescio’ in onda questa sera su Retequattro.