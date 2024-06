Migranti: Meloni, ‘dati raccapriccianti, criminalità organizzata si è infiltrata’

5 Giugno 2024

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “I dati che sono emersi e ho denunciato ieri sono obiettivamente raccapriccianti. Dicono, punto primo, che in alcune regioni, in una in particolare, la Campania, c’è una richiesta esorbitante di ingressi per motivi di lavoro rispetto a quello che il tessuto produttivo locale può drenare, può raccogliere”. Così Giorgia Meloni al Tg La7.

La premier spiega che in Campania c’è stata una richiesta per 157mila migranti per posti di lavoro “in una regione che ha il 6% di aziende agricole in Italia” di quei 157mila i contratti effettivi sono stati appena “il 2,8% e questo significa che la criminalità organizzata si è infiltrata”.