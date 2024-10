Migranti: Meloni, ‘decisione giudizi su Albania pregiudiziale, difficile lavorare’

18 Ottobre 2024

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “È molto difficile lavorare e cercare di dare risposte a questa nazione quando si ha anche l’opposizione di parte delle istituzioni che dovrebbero aiutarti a dare risposte ai problemi. Penso che la decisione dei giudici di Roma sia pregiudiziale, lo dimostra il fatto che questa decisione dei giudici è stata anticipata ieri da alcuni esponenti del Partito Democratico. Dopodiché la questione non è l’Albania. La questione è molto più ampia, perché in buona sostanza quello che i giudici dicono è che non esistono paesi sicuri”. Così la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa a Beirut, contesta la decisione dei giudici di Roma di non convalidare i trattenimenti negli hotspot in Albania di 12 migranti, presto in Italia.

“Quindi comunico ufficialmente che il problema non c’è in Albania – prosegue la premier – Il problema è che nessuno potrà essere mai più rimpatriato. Il problema è che tu non puoi respingere la gente. Il problema è che tu non puoi fare nessuna politica di difesa dei tuoi confini. E quindi spero che mi si dica anche poi come si risolve. Nel senso spero che mi si dica poi come si gestisce l’ordine pubblico, spero che mi si dica poi chi pagherà per i miliardi di accoglienza che ci dovremo caricare, spero che mi si trovino anche delle soluzioni perché io sono quella che poi deve trovare le soluzioni e infatti troverò una soluzione anche a questo problema”, dice annunciando un Consiglio dei ministri già lunedì.