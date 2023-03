Migranti: Meloni, ‘difesa confini esterni Ue e lotta scafisti ancor più importante dopo strage Cutro’

Marzo 8, 2023

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – Con il primo ministro dei Paesi Bassi Mark Rutte “abbiamo parlato anche di uno dei temi più complicato del dossier europeo, quello delle migrazioni. Noi ne abbiamo discusso all’ultimo Consiglio europeo con Rutte in maniera pragmatica, e forse qualcuno è rimasto stupito nel vederci entrare a quel Consiglio con una visione comune sul fatto che l’Europa dovesse affrontare” il dossier migratorio “in maniera europea e dovesse farlo non in base alla contrapposizione tra movimenti primari e secondari, ma partendo dalla difesa dei suoi confini esterni e dalla trafficanti. Un tema che, per quanto riguarda l’Italia e spero non solo l’Italia, diviene ancor più importante dopo la tragedia che si è consumata a Cutro, dove domani terremo una riunione del Cdm”. Così il premier Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte.