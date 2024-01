Migranti: Meloni, ‘grazie a Von der Leyen per aver capito approccio italiano ben prima di altri’

Gennaio 17, 2024

Forlì, 17 gen. (Adnkronos) – “Nell’incontro bilaterale tenuto con la presidente von der Leyen abbiamo trattato anche molte altre materie, che ci vedono collaborare. A partire dal prossimo Consiglio europeo, in cui si torna a discutere della revisione del bilancio pluriennale e ci sono questioni importanti, dalla necessità di garantire risorse per l’Ucraina fino alle risorse per la migrazione”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in visita a Forlì con la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen.

“La migrazione e l’approccio italiano di lavorare sulla dimensione esterna è una delle questioni sulle quali abbiamo lavorato molto insieme in questi mesi – ha detto Meloni rivolgendosi a Von der Leyen – e io la voglio ringraziare per partecipare, il prossimo 28 gennaio, alla conferenza Italia-Africa che celebriamo a Roma e che vedrà la partecipazione di diversi capi di Stato e di governo africani per continuare a parlare dell’approccio europeo e italiano con il Piano Mattei. Un approccio nuovo, non predatorio, da pari a pari. Ursula von der Leyen lo ha capito molto prima di tanti altri e la voglio ringraziare per questo e per l’apporto che porterà”.