Migranti: Meloni, ‘in lettera von der Leyen cambio approccio, ora svolta concreta’

Marzo 8, 2023

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Sono soddisfatta dalla risposta che è arrivata dalla presidente Ursula von der Leyen che tiene in considerazione, riprende le conclusioni che avevamo avuto nell’ultimo Consiglio europeo, nelle quali si conferma un cambio di approccio della questione migratoria, la consapevolezza di un problema che va affrontato a livello europeo, di combattere traffici e i trafficanti anche per salvare vite umane e la cooperazione con i paesi africani. Riteniamo, con questo siamo d’accordo con Rutte, che il prossimo Consiglio europeo debba fare passi in avanti concretamente sulla materia, in particolare sul tema della rotta del mediterraneo centrale e sulla cooperazione con i paesi africani”. Così il premier Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte.