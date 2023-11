Migranti: Meloni, ‘intesa con Albania? Non si parli di deportazione’

Novembre 10, 2023

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “Sono fiera” dell’intesa con l’Albania sui migranti, “ovviamente chi non è d’accordo può dire quello che vuole, ma penso che non si possa sostenere che intendiamo deportare qualcuno in una nazione candidata all’ingresso nell’Unione Europea”. Così la premier Giorgia Meloni nella video rubrica ‘Gli appunti di Giorgia’ difende l’accordo con Tirana.