Migranti: Meloni, ‘lavoro incessante governo per stop orrendo business tratta’

Ottobre 3, 2023

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Ricordiamo oggi con profonda commozione il tragico naufragio di Lampedusa di dieci anni fa, in cui persero la vita 368 persone. Da allora troppe tragedie si sono ripetute per raggiungere le coste d’Europa ed è nostro preciso dovere porre fine a questa continua strage, anche bloccando la partenza delle imbarcazioni di fortuna. L’impegno del Governo italiano per spezzare l’orrendo business della tratta degli esseri umani continuerà incessante, anche nel nome di tutte le vittime che hanno perso la vita in mare”. Lo dichiara la premier Giorgia Meloni, a 10 anni dal drammatico naufragio.