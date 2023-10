Migranti: Meloni, ‘missione navale controproducente senza accordo paesi partenza’

Ottobre 27, 2023

Bruxelles, 27 ott. (Adnkronos) – “Quando ho parlato del tema del blocco navale ho sempre parlato di un’operazione europea in accordo con le autorità nordafricane. Perché se si fa in acque internazionali diventa un ‘pull factor’, se lo si fa in acque nazionali si può fare un lavoro serio. Stiamo lavorando per avere rapporti migliori con questi Paesi, che non sempre si fidano del nostro approccio per le ragioni che conosciamo, e io spero che un giorno non lontano possa portarci a una iniziativa di quel tipo. Se non c’è accordo rischia di diventare controproducente. La missione Irini potrebbe essere estesa ma prevede un lavoro lungo e faticoso di cooperazione a 360 gradi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un punto stampa a Bruxelles, al termine del Consiglio europeo.