Migranti: Meloni, ‘modello Albania fa scuola in Ue e non solo, massimo rispetto per giudici’

3 Gennaio 2025

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “L’esecutivo ha fatto delle scelte precise per governare l’immigrazione, e il protocollo con l’Albania è una di queste. È una soluzione molto innovativa, che sta facendo scuola in Europa e non solo, perché è chiaro a tutti che può infliggere un colpo mortale alle organizzazioni criminali che speculano sui migranti per ingrassare i loro profitti”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , in un’intervista a ‘7’, settimanale del ‘Corriere della Sera’, difende l’accordo Roma-Tirana. “Io sono cresciuto con l’esempio di Falcone e Borsellino e ho massimo rispetto per i giudici. Resto convinta che la stragrande maggioranza dei magistrati italiani abbia il nostro stesso obiettivo, ovvero quello di disarticolare le reti criminali e assicurare alla giustizia i trafficanti di esseri umani”.