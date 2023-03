Migranti: Meloni, ‘navi mercantili hanno salvato oltre 100mila persone’

Marzo 15, 2023

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – Nell’area sar libica “si può entrare, ma dal punto di vista tecnico è la Libia a dover coordinare” le operazioni,” quando abbiamo capito che non sarebbe intervenuta, abbiamo assunto noi il coordinamento anche se sarebbe toccato a Malta”. Così il premier Giorgia Meloni, in Aula alla Camera, cita il comandante della Guardia Costiera Gianluca D’Agostino, rispondendo a un question time alla Camera sul rovesciamento della barca nelle acque libiche di domenica scorsa, con un bilancio di 30 morti.

Meloni, citando D’Agostino, ricorda come la Guardia Costiera non avesse “l’autonomia sufficiente per intervenire in sicurezza”, perché i mezzi “erano impegnate in altri soccorsi nello Ionio”. Il più vicino era “a 255 miglie” nautiche, ragion per cui è stato richiesto l’intervento a una nave mercantile, “mezzi utilizzati in centinaia di casi anaologhi e che hanno salvato la vita a oltre 100mila persone. Chi chiede dovrebbe saperlo, e dovrebbe conoscere, come ha detto lo stesso D’Agostino, che ‘tutte le norme sono state applicate quelle che c’erano oggi, c’erano anche ieri. Anche perché nessuno mi può costringere a non salvare vite in mare, neppure un ministro perché la la responsabilità giuridica sarebbe mia”.