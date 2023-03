Migranti: Meloni, ‘non chiederò mai a Ue decreto flussi europei’

Marzo 21, 2023

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Non andrò mai in Europa a sostenere e a chiedere un decreto flussi europei. Vi segnalo che gli altri stati membri i flussi ce li hanno, è l’Italia che li ha azzerati perché le quote sono coperte da chi in Italia entra illegalmente. E questo equivale a dire che i flussi sono nelle mani degli scafisti, a mio avviso irragionevole. Noi riapriamo i flussi, li immaginiamo triennali, diamo una prospettiva e lavoriamo con i paesi africani. Mi pare un ragionamento sensato, non vedo proposte alternative o forse non le ho comprese”. Lo ha detto in Aula al Senato la premier Giorgia Meloni, replicando agli interventi dopo le sue comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo.