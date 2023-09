Settembre 27, 2023

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Il secondo provvedimento approvato dal Governo è un decreto su immigrazione e sicurezza. Rendiamo più veloci le espulsioni degli immigrati irregolari pericolosi, introduciamo la piena tutela per tutte le donne e manteniamo quella per i minori ma con le nuove regole non sarà più possibile mentire sull’età reale”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, mentre a Palazzo Chigi è ancora in corso il Consiglio dei ministri.