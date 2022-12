Migranti: Meloni, ‘passi avanti in Ue grazie a governo Italia’

Dicembre 12, 2022

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – Sull’immigrazione “ovviamente bisogna continuare a lavorare molto a livello europeo: il coinvolgimento dell’Europa è fondamentale. Abbiamo sempre rivendicato la necessità che l’Europa si occupasse di più del fronte mediterraneo, abbiamo sempre parlato di una missione europea per bloccare le partenze e su questo stiamo lavorando. Grazie alle posizioni del governo italiano per la prima volta in Europa si fanno delle riunioni e escono dei documenti in cui si dice che la rotta del Mediterraneo centrale è una priorità: non era mai accaduto, quindi si stanno facendo dei passi in avanti”. Lo rivendica, nell’ormai consueto appuntamento su Facebook ‘gli appunti di Giorgia’, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.