Migranti: Meloni, ‘per fini politici si mette in discussione onore di chi salva vite’

Marzo 15, 2023

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Per fini politici si finisce per mettere in discussione l’onore e l’operato di chi ogni giorno rischia la propria vita per salvarne altre e si finisce per calunniare l’Italia intera, offrendo strumenti a chi vuole caricare tutto il peso su di noi invece che assumersi le proprie responsabilità”. Così il premier Giorgia Meloni, in Aula alla Camera rispondendo al question time di Riccardo Magi, di +Europa, sul naufragio al largo delle acque libiche di domenica scorsa, chiedendo “rispetto per i servitori dello Stato”.