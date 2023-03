Migranti: Meloni, ‘perché Frontex segnala solo dopo 3 giorni, quando barca in acque italiane?’

Marzo 9, 2023

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “La segnalazione che fa Frontex” alla vigilia della strage dei migranti a Cutro “è di polizia, non di salvataggio, non ti avverte che c’è un problema, tant’è che Frontex se ne va. Questi sono i fatti, certo qualcuno può dire: ‘perché Frontex segnala dopo 3 giorni l’imbarcazione e solo quando è in acque italiane? Uno potrebbe chiederselo, perché prima di arrivare in acque italiane, secondo la geografia, ha attraversato i mari di altre nazioni. Questa è una domanda che io mi sono fatta”. Lo dice il premier Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa. Incalzata dai giornalisti, Meloni poi precisa: “la segnalazione di Frontex è arrivata alle 22.36 del sabato sera in prossimità delle acque italiane, mi correggo. Ma questa è una domanda che credo dovreste farvi anche voi”.