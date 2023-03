Marzo 22, 2023

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “E va bene, non gli piace il piano Mattei, non vogliono investire in Africa”. Così il premier Giorgia Meloni, davanti al rumoreggiare delle opposizioni, in Aula alla Camera, sulle soluzioni del governo per fronteggiare l’emergenza migranti.