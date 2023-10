Migranti: Meloni, ‘porteremo in Parlamento piano Mattei per Africa, coinvolgere tutti’

Ottobre 3, 2023

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Le crisi sono anche occasione di mettersi in discussione, rivedere le strategie e aprire gli occhi. Ragione per cui il governo lavora molto non solo sulle catene di approvvigionamento e sull’approvvigionamento energetico ma anche per restituire al Mediterraneo la sua centralità” e per essere “un ponte per mettere in rete l’approvvigionamento energetico. E’ una scelta di strategia: se il futuro è il tema delle materie prime devo ricordare che l’Africa non è un continente povero”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo a Torino al Festival delle Regioni.

Per la premier “servono scelte strategiche, quel che è mancato spesso a questa nazione e all’Europa. Il Piano Mattei per l’Africa risponde a questo obiettivo”. In particolare, ha concluso, “l’Italia può diventare il primo hub di approvvigionamento energetico d’Europa e la prima fila del dialogo con il continente africano. Queste sono le scelte strategiche che stiamo cercando di fare”.