Migranti: Meloni, ‘possibile default Tunisia, problema enorme’

Marzo 21, 2023

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Segnalo che siamo di fronte a un fenomeno che assume una portata che non aveva in passato: abbiamo oggi un problema enorme legato alla stabilità e al possibile default della Tunisia, che non si riesce ad affrontare perché l’Fmi ha bloccato la trattativa con Tunisi”. Si tratta di un dossier “su cui lavoro ogni giorno. Ne ho parlato ieri con il commissario Gentiloni: la stessa Commissione Ue aveva immaginato a inizio mese di recarsi in Tunisia ma ha rimandato l’iniziativa. C’è l’Italia che fa del suo meglio per cercare di sbloccare uno stallo che non ci aiuta e che rischia di peggiorare drammaticamente la situazione”. Così la premier Giorgia Meloni, replicando in Senato agli interventi che hanno fatto seguito alle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo.