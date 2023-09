Migranti: Meloni, ‘ripartire da seconda e terza parte missione Sophia’

Settembre 17, 2023

Lampedusa, 17 set. (Adnkronos) – “Per quanto riguarda la missione navale, continuo a dire quello che ho sempre detto: l’unico modo serio per affrontare questa vicenda è da una parte aiutare le autorità del Nord Africa a gestire il flusso di chi parte, e sono iniziative che vanno fatte in accordo con le autorità nordafricane”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando con i giornalisti a a Lampedusa insieme con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

“In passato sono state fatte delle missioni navali europee che hanno avuto il limite di rappresentare più un pull factor, un elemento di spinta per flussi migratori piuttosto che di blocco. Però io credo che occorra ripartire dalla seconda e terza parte missione Sophia, che non fu mai realizzata perché nella prima parte si rivelò una sorta di pull factor. Quello, secondo me è il tratto dal quale bisognerebbe partire”.