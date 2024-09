Migranti: Meloni, ‘risposte stanno arrivando, nuovo provvedimento in uno dei prossimi Cdm’

2 Settembre 2024

Roma, 2 set. (Adnkronos) – Su migranti il governo ha fatto “un lavoro lunghissimo” e “piano piano le risposte mi pare stiano arrivando”. Lo ha detto Giorgia Meloni a ‘4 di sera’ su Rete4. “Ho sempre detto che mi sarei presa il tempo necessario per trovare soluzione strutturali e quest’anno abbiamo il 64% in meno di sbarchi, il 30% in meno rispetto al 2022. Sono dati che intendo continuare a migliorare e che convincono anche l’Europa a cambiare approccio: quando sono arrivata si parlava solo di redistribuzione dei migranti, ora di fermare gli sbarchi. Bisogna continuare a lavorare, lo facciamo anche con un prossimo provvedimento che arriverà in Consiglio dei ministri”.