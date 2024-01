Migranti: Meloni, ‘risultati non soddisfacenti in rapporto a mole lavoro fatto su questo tema’

Gennaio 4, 2024

Roma, 4 gen (Adnkronos) – Sui flussi migratori “i risultati non sono soddisfacenti, specie in rapporto alla mole di lavoro dedicato a questa materia. Sono leggermente più soddisfatta dei dati dell’ultima parte dell’anno, che dimostrano un calo. So che ci si aspettava di più su questo e sono pronta ad assumerne la responsabilità”. Lo ha detto Giorgia Meloni.

“E’ una sfida epocale, io sto cercando di risolvere il problema strutturalmente ed è un cosa che richiede un coinvolgimento internazionale e soluzioni di lungo periodo -ha chiarito la premier nel corso della conferenza stampa- Il mio obiettivo è sempre lo stesso: lavorare in Africa, fermare le partenze, valutare la possibilità di apire gli hot spot in Africa e parallelamente lavorare sulla migrazione legale. Siamo stati i primi ad aprire il Dl flussi per tre anni”.