Migranti: Meloni, ‘sinistra italiana attacca ma in Ue si ragiona su hotspot Albania’**

17 Ottobre 2024

Bruxelles, 17 ott. (Adnkronos) – “Curioso notare come, mentre quasi tutta l’Europa discute delle nostre iniziative per contenere l’immigrazione irregolare e fermare la tratta di esseri umani, alcune Nazioni considerandole come modelli, la sinistra italiana pensi unicamente ad attaccarle in maniera inconsistente e gratuita. Difendere i confini e fermare il traffico di esseri umani non è solo un nostro dovere, ma una priorità per l’Italia e per tutta l’Europa”. Lo rivendica su X la premier Giorgia Meloni, a Bruxelles per il Consiglio europeo. Questa mattina si è tenuto un vertice informale sul dossier migratorio in chiave di “soluzioni innovative” tra 11 leader e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, una riunione durante la quale Meloni ha illustrato agli altri leader il ‘modello Albania’.